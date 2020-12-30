Украина в 2020 году вдвое увеличила импорт черной икры

30 декабря, 2020, 15:07

За одиннадцать месяцев 2020 года Украина импортировала черной икры на $ 1,27 млн, что почти вдвое превышает показатели 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2020 года Украина импортировала 7,2 т икры осетровых рыб (черной икры) на сумму $ 1,27 млн, что почти вдвое больше показателя прошлого года, когда было импортировано 3,7 т общей стоимостью $ 637 тыс.

Отмечается, что основным поставщиком черной икры в Украине стал Китай, откуда Украина импортировала 85% общего объема этого продукта. В список крупнейших поставщиков черной икры попали также Италия, Молдова, Уругвай и Нидерланды.

По данным ассоциации, таможенная стоимость импорта икры осетровых составляет $ 175 / кг, тогда как розничная цена составляет от 1 тыс. грн / 100 гр.

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