Ситуация с оборонно-промышленным комплексом в Украине неутешительна, - Уруский

30 декабря, 2020, 13:34

Многие предприятия имеют миллионные задолженности, поэтому ситуация с оборонно-промышленным комплексом в Украине неутешительна

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, Минстратегпром фактически начало свою работу в сентябре, после утверждения положения о министерстве. Он отметил, что за этот период министерству удалось сделать выводы о состоянии ОПК в Украине.

"Должен откровенно сказать, что они, к сожалению, неутешительные. Целый ряд предприятий имеют миллионные задолженности по зарплате, и эту ситуацию надо менять немедленно", - подчеркнул Уруский.

Он добавил, что необходимость реформирования ОПК существует в Украине уже давно.

"В этом году мы четко и понятно определили стратегию будущего построения украинского ОПК, которая предусматривает создание государственных холдинговых компаний "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". В них войдут шесть и три холдинговые компании соответственно, а окончательное утверждение подобной структуры - за высшим руководством Украины", - сказал вице-премьер.

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