Суд РФ оставил украинского политзаключенного Приходько под арестом, - адвокат

30 декабря, 2020, 07:36

Российский Апелляционный военный суд в городе Власихе оставил под стражей украинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает "Радио Свобода".

Активиста оставили в СИЗО Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.

"Мы отметили, что Олег Аркадьевич - пожилой человек и содержание в следственном изоляторе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нарушит его права. Однако суд оставил решение Южного военного окружного суда в силе", - сказал Шейхмамбетов.

По словам адвоката, Приходько перевели в другую камеру, где он содержится с еще двумя людьми.

"Жалоб на условия содержания и состояние здоровья нет. Олег Аркадьевич немного простудился, но медсанчасть изолятора оказывает ему необходимую медицинскую помощь", - добавил Шейхмамбетов.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что у Приходько в российском СИЗО критически ухудшилось состояние здоровья.

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