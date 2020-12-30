Суд РФ оставил украинского политзаключенного Приходько под арестом, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает "Радио Свобода".
Активиста оставили в СИЗО Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.
"Мы отметили, что Олег Аркадьевич - пожилой человек и содержание в следственном изоляторе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нарушит его права. Однако суд оставил решение Южного военного окружного суда в силе", - сказал Шейхмамбетов.
По словам адвоката, Приходько перевели в другую камеру, где он содержится с еще двумя людьми.
"Жалоб на условия содержания и состояние здоровья нет. Олег Аркадьевич немного простудился, но медсанчасть изолятора оказывает ему необходимую медицинскую помощь", - добавил Шейхмамбетов.
- Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что у Приходько в российском СИЗО критически ухудшилось состояние здоровья.
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