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Espreso.tvСпортСуарес принес "Атлетико" победу над "Хетафе" в чемпионате Испании

Суарес принес "Атлетико" победу над "Хетафе" в чемпионате Испании


фото: Getty Images
В 16-м туре чемпионата Испании мадридский "Атлетико" победил "Хетафе" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол во встрече забил Луис Суарес, уругвайский форвард отличился на 20-й минуте вывел "Атлетико" вперед.

В турнирной таблице Ла Лиги мадридский "Атлетико" занимает первое место и имеет отрыв от "Реала" в виде трех баллов. "Хетафе" идет пятнадцатым.

Чемпионат Испании

16-й тур

30 декабря

"Атлетико" - "Хетафе" 1: 0

Голы: Суарес, 20

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