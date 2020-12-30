Суарес принес "Атлетико" победу над "Хетафе" в чемпионате Испании
30 декабря, 2020, 22:08
В 16-м туре чемпионата Испании мадридский "Атлетико" победил "Хетафе" со счетом 1: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол во встрече забил Луис Суарес, уругвайский форвард отличился на 20-й минуте вывел "Атлетико" вперед.
В турнирной таблице Ла Лиги мадридский "Атлетико" занимает первое место и имеет отрыв от "Реала" в виде трех баллов. "Хетафе" идет пятнадцатым.
Чемпионат Испании
16-й тур
30 декабря
"Атлетико" - "Хетафе" 1: 0
Голы: Суарес, 20
- 22 декабря в 15-м туре Ла Лиги "Атлетико" выиграл у "Реал Сосьедад" .
- 29 декабря во 16-м туре чемпионата Испании "Севилья" победила "Вильярреал" - 2: 0.
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