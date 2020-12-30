США в 2021 году опубликуют отчет о НЛО в американском воздушном пространстве

Об этом сообщает Newsweek, передает "УНИАН".

Федеральные агентства США должны опубликовать отчет о НЛО за менее чем 180 дней. В отчете Комитета по вопросам разведки, прикрепленном к закону "О разрешении на разведку в 2021 году", указано, что директор Национальной разведки США, министр обороны страны и главы соответствующих ведомств должны подать отчет комитетам Конгресса по вопросам разведки и военной службы. Этот документ должен касаться "неустановленных воздушных феноменов (которые также называют "аномальными воздушными"), включая объекты, за которыми велось наблюдение и которые не были идентифицированы".

Кроме того, военных попросили составить анализ потенциальных угроз от НЛО для национальной безопасности страны, а также оценить, могут ли неопознанные объекты быть связаны с "иностранными врагами".

А сам запрос об отчете по НЛО появился после того, как Пентагон опубликовал три ранее засекреченные видео контактов с такими объектами. Их сняли пилоты ВМС США в 2004 и 2015 годах.