Средства из COVID-фонда на конец 2020 года использованы на 80%, - Минфин

30 декабря, 2020, 14:09

По состоянию на 30 декабря из COVID-фонда использовано 57 млрд грн, или 79% от общей суммы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 28 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд грн (79,3%) из предусмотренных 72 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Так, на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из предусмотренных 22,4 млрд грн (65,6%). В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) использовано 84 млн грн, на обеспечение лабораторий Министерства здравоохранения и закупку средств индивидуальной защиты для работников медицинских учреждений - почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд грн, местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд грн, на повышение надбавок и доплат медикам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

Кроме того, на социальный пакет направлено 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн. Кроме того, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн из 26 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн.

В пресс-службе добавили, что законом от 17 декабря средства фонда по спецфонду государственного бюджета были увеличены на 8,9 млрд грн. Из этих средств 5 млрд правительство направило на оказание материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления карантина. Почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины от COVID-19.

Также отмечается, что помощь на детей получили более 87 тыс. физических лиц - предпринимателей (ФЛП), которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога; работодатели получили на свои счета средства для выплаты компенсации 354 148 работникам; страховыми выплатами по временной нетрудоспособности на период пребывания в учреждениях здравоохранения, а также в самоизоляции обеспечены 47 830 человек, из которых 9634 - медики; пособие по временной нетрудоспособности получил 198 341 человек, выплатили пособие по беременности и родам 21 559 человекам.

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