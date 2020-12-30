Средняя пенсия в Украине за год выросла почти на 400 грн, - Минсоцполитики

30 декабря, 2020, 15:29

Средняя пенсия в Украине в 2020 году увеличилась почти на 400 грн и составила 3400 грн

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики сообщила в Facebook.

"Средняя пенсия составила более 3400 гривен и выросла почти на 400 гривен в год. В начале года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии ниже 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 млн", - говорится в сообщении.

Кроме того, доплаты и повышения пенсий в 2020 году получили более 10 млн человек.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году Минсоцполитики предложило ряд законодательных инициатив для обеспечения эффективной работы всех трех уровней пенсионной системы Украины, чтобы граждане имели солидарную и накопительную пенсии, а также получали от работодателей дополнительное пенсионное обеспечение за работу во вредных и тяжелых условиях. Также был представлен проект закона по определению 1 марта датой ежегодной индексации пенсий.

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