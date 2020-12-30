Сломать Дию: "белые" хакеры не обнаружили уязвимостей, которые влияли бы на безопасность сервиса

30 декабря, 2020, 16:18

"Белые" хакеры не обнаружили уязвимостей сервиса Дия, которые могли бы повлиять на его безопасность

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба портала Дия.

Согласно сообщению, так называемые этические хакеры не обнаружили уязвимостей, которые бы влияли на безопасность Дии.

При этом были найдены две технические ошибки, которые сразу были исправлены специалистами Дии.

В частности, хакеры нашли возможность сгенерировать QR-код, при считывании которого мобильное приложение отключается с ошибкой. Уровень уязвимости такой ошибки - самый низкий, поэтому выплата денежного приза за него не предусмотрена.

Также была найдена возможность получения информации о полисе страхования автотранспорта пользователя при модификации приложения, если известен государственный номер транспортного средства и VIN-код. В пресс-службе отметили, что такая информация доступна в открытом доступе и не содержит данных пользователя или сервиса Дия, которые можно отнести к подпадающим под действие закона "О защите персональных данных". За поиск уязвимости специалисты получат $ 250 из общего призового фонда, который составил $ 35000.

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