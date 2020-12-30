Руководители ЕС подписали соглашение об отношениях с Британией после Brexit
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
Торговое соглашение между ЕС и Британией будет доставлено в Лондон для подписания премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего оно будет временно применено с 1 января 2021 года.
По словам председателя Европейского совета, соглашение о свободной торговле между ЕС и Британией полностью защищает ключевые интересы Европейского Союза.
"Соглашение, которое мы сегодня подписали, является результатом месяцев напряженных переговоров, в которых Европейский Союз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства", - подчеркнул Мишель.
Ожидается, что сегодня в Палате общин и в Палате лордов парламента Великобритании пройдет голосование по законопроекту о введении в действие торгового соглашения.
Соглашение будет рассмотрено Европейским парламентом и Европейским советом, прежде чем будет ратифицировано Европейским Союзом.
24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали историческую сделку о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.
31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка с ЕС, и Великобритания войдет в группу третьих стран для ЕС.
Применение соглашения позволит продолжить беспошлинную торговлю с Великобританией после того, как она покинет единый рынок ЕС после Нового года.
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