Россияне обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия, украинские военнослужащие ответили огнем

30 декабря, 2020, 07:52

Во вторник, 29 декабря, российские военные в районе проведения Операции объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Все нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи Водяного на Приазовье захватчики били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм, а также применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Талаковки оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - из подствольных гранатометов.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники дали адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

29 декабря боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.

С начала суток 30 декабря зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: в районе населенного пункта Авдеевка россияне стреляли из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

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