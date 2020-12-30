Роботы Boston Dynamics слаженно станцевали, провожая 2020 год

30 декабря, 2020, 10:26

Инженерная компания по робототехнике Boston Dynamics опубликовала впечатляющее новогоднее видео с роботами, которые танцуют под песню "Do You Love Me?"

Соответствующее видео появилось в YouTube-канале компании.

"Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым", - говорится в поздравлении, опубликованном под видео.

На видео можно наблюдать, как слаженно танцует вся линейка роботов компании. В центре внимания - два человекообразных робота Atlas.

Как отмечает ресурс New Atlas, за последнее десятилетие этот робот продемонстрировал потрясающе быструю эволюцию: в 2013 году он едва мог ходить, в 2015-м уже демонстрировал приемы паркура, а в прошлом - акробатики.

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