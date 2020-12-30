"Ювентус" заработает на рекламе внедорожников 135 млн евро

30 декабря, 2020, 12:21

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продлил на три года контракт с титульным спонсором Jeep

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса" .

Туринский клуб продлил соглашение с Jeep на три сезона. По контракту "Ювентус" будет получать 45 млн евро в год и дополнительные бонусы за спортивные достижения.

"Ювентус" и холдинг FCA Italy, который руководит компанией Jeep, принадлежат семье Аньелли.

Напомним, партнерство туринского клуба с Jeep началось в сезоне-2012/2013.

8 декабря стало известно, что титульный спонсор "Манчестер Юнайтед" Chevrolet готов выкупить португальского футболиста Криштиану Роналду в "Ювентуса".

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