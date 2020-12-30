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Espreso.tvСпорт"Ювентус" заработает на рекламе внедорожников 135 млн евро

"Ювентус" заработает на рекламе внедорожников 135 млн евро


фото: Getty Images
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продлил на три года контракт с титульным спонсором Jeep

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса" .

Туринский клуб продлил соглашение с Jeep на три сезона. По контракту "Ювентус" будет получать 45 млн евро в год и дополнительные бонусы за спортивные достижения.

"Ювентус" и холдинг FCA Italy, который руководит компанией Jeep, принадлежат семье Аньелли.

Напомним, партнерство туринского клуба с Jeep началось в сезоне-2012/2013.

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