"Ювентус" заработает на рекламе внедорожников 135 млн евро
30 декабря, 2020, 12:21
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продлил на три года контракт с титульным спонсором Jeep
Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса" .
Туринский клуб продлил соглашение с Jeep на три сезона. По контракту "Ювентус" будет получать 45 млн евро в год и дополнительные бонусы за спортивные достижения.
"Ювентус" и холдинг FCA Italy, который руководит компанией Jeep, принадлежат семье Аньелли.
Напомним, партнерство туринского клуба с Jeep началось в сезоне-2012/2013.
- 8 декабря стало известно, что титульный спонсор "Манчестер Юнайтед" Chevrolet готов выкупить португальского футболиста Криштиану Роналду в "Ювентуса".
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