"Мог бы еще работать»: на Полтавщине подал в отставку Владимир Зеленский

30 декабря, 2020, 14:47

Владимир Зеленский подал в отставку с поста начальника полицейского отделения в Полтавской области

Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский в комментарии "Кременчугской газете".

По его словам, начальник Козельщинского отделения полиции Кобеляцкого отдела полиции ГУНП в Полтавской области Владимир Зеленский освобождается от должности и планирует идти на заслуженный отдых.

"Он сам захотел уйти на отдых. Мог бы еще работать", - отметил Выговский.

Также он сообщил, что Зеленский работает в органах милиции-полиции уже около 27 лет.

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