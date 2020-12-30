"Мог бы еще работать»: на Полтавщине подал в отставку Владимир Зеленский
30 декабря, 2020, 14:47
Владимир Зеленский подал в отставку с поста начальника полицейского отделения в Полтавской области
Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский в комментарии "Кременчугской газете".
По его словам, начальник Козельщинского отделения полиции Кобеляцкого отдела полиции ГУНП в Полтавской области Владимир Зеленский освобождается от должности и планирует идти на заслуженный отдых.
"Он сам захотел уйти на отдых. Мог бы еще работать", - отметил Выговский.
Также он сообщил, что Зеленский работает в органах милиции-полиции уже около 27 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb