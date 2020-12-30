"Мое решение согласовал антикоррупционный прокурор": Сытник рассказал, как планирует вернуть дело Татарова в НАБУ

30 декабря, 2020, 15:26

По словам директора НАБУ Артема Сытника, существует два пути истребовать дело Татарова для возвращения в подследственность бюро

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в интервью "НВ".

"Это очевидно незаконное решение, потому что сама фабула дела подследственная антикоррупционного бюро и закон, Уголовный процессуальный кодекс запрещает передачу, поручение дел, подследственные НАБУ, другим следователем подразделениям", - отметил Сытник.

Он также добавил, что это дело тесно связано с делом по квартирам Национальной гвардии.

"Вчера (интервью состоялось 29 декабря - Ред.) детективы инициировали подписание мной решение об истребовании этого дела из СБУ к нам, то есть фактически его возвращение", - заметил Сытник.

По его словам, фактически дело Татарова сейчас находится в НАБУ, однако бюро также хочет вернуть его юридически.

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"Мы хотим его вернуть путем, во-первых, обжалования незаконного решения о передаче, это может сделать подозреваемый по делу. А другой способ - это подписание постановления об истребовании этого дела и сейчас такое решение принято. Насколько мне известно, мое решение об истребовании согласовал антикоррупционный прокурор ", - добавил Сытник.

Напомним, 30 декабря прокурор Грицан, назначенный Ириной Венедиктовой вместо группы прокуроров САП, подал ходатайство в Высший антикоррупционный суд об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии

Позже тот же прокурор также попытался отозвать ходатайство предыдущих прокуроров подозреваемому в получении взятки от Татарова Дубоносу, однако суд ему отказал .

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