"Гранада" победила "Валенсию" в матче чемпионата Испании с тремя удалениями

30 декабря, 2020, 19:56

В 16-м туре чемпионата Испании по футболу "Валенсия" проиграла "Гранаде" со счетом 1: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За "Валенсию" отличился Гамейро, а за "Гранаду" Кеннеди и Хорхе Молина. Арбитр встречи показал три красные карточки. Адриан Кордеро Вега удалил Домингос Дуарте, Хасон и Гонсалу Гуедеша.

В турнирной таблице Ла Лиги "Валенсия" занимает шестнадцатое место и отстает от "Гранады", которая идет седьмой, на девять баллов.

Чемпионат Испании

16-й тур

30 декабря

"Гранада" - "Валенсия" 2: 1

Голы: Кеннеди, 45 + 3, Молина, 88 - Гамейро, 36

Удаление: Дуарте, 76 - Хасон, 73, Геде, 73