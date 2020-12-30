"Гранада" победила "Валенсию" в матче чемпионата Испании с тремя удалениями
30 декабря, 2020, 19:56
В 16-м туре чемпионата Испании по футболу "Валенсия" проиграла "Гранаде" со счетом 1: 2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За "Валенсию" отличился Гамейро, а за "Гранаду" Кеннеди и Хорхе Молина. Арбитр встречи показал три красные карточки. Адриан Кордеро Вега удалил Домингос Дуарте, Хасон и Гонсалу Гуедеша.
В турнирной таблице Ла Лиги "Валенсия" занимает шестнадцатое место и отстает от "Гранады", которая идет седьмой, на девять баллов.
Чемпионат Испании
16-й тур
30 декабря
"Гранада" - "Валенсия" 2: 1
Голы: Кеннеди, 45 + 3, Молина, 88 - Гамейро, 36
Удаление: Дуарте, 76 - Хасон, 73, Геде, 73
- 22 декабря в 15-м туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2: 0.
- В другом матче мадридский "Реал" выиграл у "Гранады" со счетом 2: 0.
- 29 декабря во 16-м туре чемпионата Испании "Севилья" победила "Вильярреал" - 2: 0.
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