"Глава Крыма" Аксенов: опреснение воды на полуострове станет возможным через несколько лет

30 декабря, 2020, 21:23

Подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждает, что опреснение воды для полуострова станет возможным после нескольких лет работы в этом направлении

Об этом он сказал в интервью провластному крымском телеканала "Миллет", сообщают Крым.Реалии .

"Главное - определить, какого качества вода, возможность ее подачи, насколько в ней присутствуют минералы, нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чистая пресная вода - там все вопросы снимаются, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал и, с точки зрения перепада высот, подавать эту воду в направлении Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма. Если дополнительная очистка потребуется - тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет как минимум ", - сообщил Аксенов.

При этом он вновь повторил, что опреснение воды - единственный гарантированный выход для Крыма.

"На самом деле будем опреснять воду. Гарантированный источник может быть только с учетом опреснения. Работы уже ведутся на Азовском море, и мы согласовали с вице-премьером Маратом Хуснуллиным эту позицию, и уже начали компании, которые уполномочены, компетентно к этой работе. Соответственно, мы в январе уже будем понимать конкретные сроки, насколько это возможно быстро сделать ", - подчеркнул он.

Читайте также: В Крыму круглосуточно ищут воду, - вице-премьер России