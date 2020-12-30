"Это вызов правосудию": ООН о помиловании Трампом виновных в убийстве гражданских в Ираке

30 декабря, 2020, 22:44

ООН раскритиковала президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, обвинив его в нарушении обязательств по международному праву

Об этом сообщает агентство Reuters, передает "РБК-Украина".

"Помилование военных из Blackwater - это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям", - сказала глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак.

Ранее Трамп подписал указ о помиловании четырех экс-военных ЧВК Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке. Один из них признался, что совершил преступление из мести за теракт 11 сентября 2001 года.

В ООН отметили, что позволяя подрядчикам ЧВК "действовать безнаказанно в вооруженных конфликтах", государства смогут обходить свои обязательства по международному гуманитарному праву.

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