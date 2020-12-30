"Это символ победы": нардеп Скороход пришла на телеэфир в платье, стилизованном под георгиевскую ленту

30 декабря, 2020, 12:34

Нардеп группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что считает георгиевскую ленту символом победы и пришла на эфир в платье, стилизованном под этот символ

Об этом сообщает Цензор.Нет.

"Мы должны уважать историю. У меня прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская лента - это символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? На каком основании?" - заявила Скороход.

С 2014 года лента использовалась "силами самообороны Крыма" и оккупантами и сепаратистами и стала символом так называемой "русской весны", оккупации части Украины.

С 15 июня 2017 года в Украине действует запрет георгиевской ленты. Публичное использование ленты или ее изображение облагается штрафом с конфискацией ленты.