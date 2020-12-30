"Барселона" может назначить спортивным директором экс-футболиста донецкого клуба

30 декабря, 2020, 15:55

Бывший футболист донецкого "Металлурга" Йорди Кройфф претендует на должность спортивного директора "Барселоны"

Кройфа пообещал назначить спортивным директором в случае своей победы на выборах президента испанского клуба Виктор Фонт, сообщает La Vanguardia .

По его словам, он назначит Кройфа спортивным директором, а Хави сделает главным тренером.

"Моя цель - гарантировать слаженную работу во всех сферах. Йорди Кройфф - это мечта Хави с точки зрения спортивного менеджмента. Мы работаем над тем, чтобы убедить его. Нам не нужны менеджеры, которые принимают решения по вопросам, которые не входят в их компетенцию. Мы хотим сделать ставку на структуру, где каждый отдел доверяет друг другу", - сказал Фонт.

Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. Сейчас он тренирует катарский "Аль-Садд". Йорди Кройфф - сын легендарного тренера клуба Йохан Кройфф. Он также играл за "Барсу", а в 2006 - 2008 годах был игроком "Металлурга" из Донецка.

Выборы президента "Барселоны" состоится 24 января.

Напомним, 20 декабря главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после ничьей с "Эйбаром" констатировал, что каталонцам будет сложно бороться за чемпионство в Испании.

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