Промоутер назвал недостаток, который погубит Усика в боях с Джошуа, Фьюри и Уайлдером

30 декабря, 2020, 09:09

Промоутер Андрей Рябинский заявил, что Александр Усик не имеет шансов на успех в поединках против Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера российского тяжеловеса Александра Поветкина Андрея Рябинского, в супертяжелом весе у Александра Усика есть единственный недостаток - его габариты. Но именно вес и рост будут решающими в боях против британцев Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.

"Я думаю, что шансы Усика в боях с такими парнями, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, - небольшие. Усик для них слишком мал, но это его единственный недостаток. Школа бокса Усика - замечательная и действительно лучше, чем другие. Но он просто мал для такого веса, у него может не хватить силы", - сказал Рябинський.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа обладает поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать бою британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.

23 декабря Джошуа предложил болельщикам решить, с кем ему драться в следующем поединке, - с украинцем Александром Усиком или соотечественником Тайсоном Фьюри.

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