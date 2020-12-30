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Espreso.tvСпортПромоутер назвал недостаток, который погубит Усика в боях с Джошуа, Фьюри и Уайлдером

Промоутер назвал недостаток, который погубит Усика в боях с Джошуа, Фьюри и Уайлдером


фото: BoxingScene
Промоутер Андрей Рябинский заявил, что Александр Усик не имеет шансов на успех в поединках против Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера российского тяжеловеса Александра Поветкина Андрея Рябинского, в супертяжелом весе у Александра Усика есть единственный недостаток - его габариты. Но именно вес и рост будут решающими в боях против британцев Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.

"Я думаю, что шансы Усика в боях с такими парнями, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, - небольшие. Усик для них слишком мал, но это его единственный недостаток. Школа бокса Усика - замечательная и действительно лучше, чем другие. Но он просто мал для такого веса, у него может не хватить силы", - сказал Рябинський.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа обладает поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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