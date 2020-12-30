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Espreso.tvОбществоПрокурор Венедиктова отозвала ходатайство подозреваемому в получении взятки от Татарова Дубоносу, - ГПК

Прокурор Венедиктова отозвала ходатайство подозреваемому в получении взятки от Татарова Дубоносу, - ГПК


фото: rfe
Прокурор Грицан, который просил ВАКС не назначать заместителю главы ОП Олегу Татарову меру пресечения, также отозвал ходатайство предыдущих прокуроров, которых заменила генпрокурор, относительно меры пресечения фигуранту Дубоносу

Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько в Facebook.

"Тот самый прокурор Венедиктовой Грицан А.А. отозвал ходатайство о мере пресечения заместителю директора ГНИЭКЦ Константину Дубоносу", - отметил Валько в заметке о заседании Высшего антикоррупционного суда по делу квартир для Нацгвардии.

Он напомнил, что Дубонос по версии НАБУ и САП подозревается в получении взятки в качестве паркоместа от Татарова и Микитася.

"Прокурор Грицан говорит, что обстоятельства, свидетельствующие о влиянии Дубоноса на експерта, не установлены и это может свидетельствовать о наличии в его действиях признаков другого (менее тяжкого) уголовного преступления - злоупотребления влиянием, а не получения взятки", - пояснил он.

По его словам, прокурор заявил, что не может подтвердить обоснованность предъявленного САП и НАБУ подозрения, как и по Татарову, потому что не знаком со всеми материалами. Те же материалы, с которыми он знаком, вызывают у него сомнения в обоснованности.

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В то же время, Валько отметил, что ранее ВАКС уже определял, что подозрение Дубоносу обоснованна, потому что назначил содержание под стражей с возможностью внесения 1 млн 51 тыс. грн залога.

"Позже это решение было отменено по формальной причине: из-за того, что Венедиктова ночью заменила группу прокуроров и прокурор на заседании уже не входил в группу и не имел полномочий. Хотя ни он, ни защита, ни суд во время заседания об этом даже не знали" , - добавил юрист.

После рассмотрения ходатайства в совещательной комнате судьи ВАКС решили отказать прокурору в возвращении ходатайства об избрании меры пресечения

 

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