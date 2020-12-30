Прокурор Венедиктова отозвала ходатайство подозреваемому в получении взятки от Татарова Дубоносу, - ГПК

Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько в Facebook.

"Тот самый прокурор Венедиктовой Грицан А.А. отозвал ходатайство о мере пресечения заместителю директора ГНИЭКЦ Константину Дубоносу", - отметил Валько в заметке о заседании Высшего антикоррупционного суда по делу квартир для Нацгвардии.

Он напомнил, что Дубонос по версии НАБУ и САП подозревается в получении взятки в качестве паркоместа от Татарова и Микитася.

"Прокурор Грицан говорит, что обстоятельства, свидетельствующие о влиянии Дубоноса на експерта, не установлены и это может свидетельствовать о наличии в его действиях признаков другого (менее тяжкого) уголовного преступления - злоупотребления влиянием, а не получения взятки", - пояснил он.

По его словам, прокурор заявил, что не может подтвердить обоснованность предъявленного САП и НАБУ подозрения, как и по Татарову, потому что не знаком со всеми материалами. Те же материалы, с которыми он знаком, вызывают у него сомнения в обоснованности.

В то же время, Валько отметил, что ранее ВАКС уже определял, что подозрение Дубоносу обоснованна, потому что назначил содержание под стражей с возможностью внесения 1 млн 51 тыс. грн залога.

"Позже это решение было отменено по формальной причине: из-за того, что Венедиктова ночью заменила группу прокуроров и прокурор на заседании уже не входил в группу и не имел полномочий. Хотя ни он, ни защита, ни суд во время заседания об этом даже не знали" , - добавил юрист.

После рассмотрения ходатайства в совещательной комнате судьи ВАКС решили отказать прокурору в возвращении ходатайства об избрании меры пресечения