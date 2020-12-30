Правительство Италии не планирует делать прививки от COVID-19 обязательными

30 декабря, 2020, 15:59

Италия не собирается делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

"Мы не рассматриваем возможность (сделать вакцинацию обязательной), мы исключаем это", - сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Конте заявил, что будет большой спрос на прививки среди итальянцев на добровольной основе.

Также премьер добавил, что Италия должна поторопиться с презентацией своего национального плана восстановления, чтобы получить доступ к примерно 209 млрд евро фонда ЕС, предназначенного для помощи экономикам блока, наиболее пострадавшим от пандемии.

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