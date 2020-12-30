Поставщика Apple обвиняют в использовании принудительного труда уйгуров в Китае

30 декабря, 2020, 10:17

Еще один поставщик компании Apple подвергся обвинениям в использовании принудительного труда этнических уйгуров на своих заводах

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на документы, полученные правозащитниками.

Согласно отчету инициативы Tech Transparency Project, китайская компания Lens Technology, которая является одним из старейших поставщиков цепочки производства iPhone, привлекла тысячи работников-уйгуров, представителей этнического меньшинства из китайского региона Синьцзян.

Представитель Apple в свою очередь заявил, что компания удостоверилась, что Lens Technology не привлекал никаких работников из нацменьшинства уйгуров, проживающих в Синьцзяне. Сам поставщик не прокомментировал ситуацию. Министерство иностранных дел Китая отрицает само наличие принудительного труда в стране и обвинило "людей с непонятными мотивами" в фабрикации данных.

Lens Technology - минимум пятый поставщик Apple, в адрес которого раздаются упреки в использовании принудительного труда уйгуров. Эта компания, судя по ее ежегодной отчетности, также сотрудничает с Amazon и Tesla.

Уйгуры - мусульмане тюркского происхождения, проживающих на северо-западе Китая. С 2018 года в СМИ стали появляться доклады о преследовании этой этнической группы со стороны китайских властей.

По оценкам правозащитных организаций в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их заставляют отказаться от их религии, культуры и языка.

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