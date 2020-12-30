Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

30 декабря, 2020, 17:06

Украина может получить от Польши 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью Интерфакс-Украина .

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о 1,5 млн доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинскому после получения соответствующего количества вакцин собственно Польшей", - сказал он.

Енин добавил, что МИД с середины лета 2020 работает в странах-производителях вакцин и ведет переговоры:

"При содействии МИД нашими коллегами из Министерства здравоохранения подписан ряд соглашений о неразглашении. В связи с этим я несколько ограничен называть компании и страны, с которыми ведутся переговоры о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины".

Ранее представитель Украины при ЕС Николай Точицкий рассказал, что Польша может стать посредником между Киевом и Брюсселем при поставке вакцины от коронавируса в Украину.

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Министерство здравоохранения Украины уже подписало контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса производства Sinovac Biotech. Перед этим вакцину должны официально зарегистрировать Китай или регуляторы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, Европейского Союза.

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