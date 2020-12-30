Поддержка психики людей должна быть в протоколах лечения коронавируса, - ВОЗ
30 декабря, 2020, 11:27
Поддержка психического здоровья населения должна быть прописана в протоколах лечения COVID-19
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
"Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19", - заявил он.
По его словам, необходимо создание доступных и инклюзивных служб психического здоровья.
ВОЗ совместно с Национальным центром общественного здоровья разработали учебный пакет для медицинских работников по психическому здоровью во время пандемии COVID-19.
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