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Espreso.tvОбществоПоддержка психики людей должна быть в протоколах лечения коронавируса, - ВОЗ

Поддержка психики людей должна быть в протоколах лечения коронавируса, - ВОЗ

Поддержка психического здоровья населения должна быть прописана в протоколах лечения COVID-19

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

"Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19", - заявил он.

По его словам, необходимо создание доступных и инклюзивных служб психического здоровья.

ВОЗ совместно с Национальным центром общественного здоровья разработали учебный пакет для медицинских работников по психическому здоровью во время пандемии COVID-19.

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