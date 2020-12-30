Поддержка психики людей должна быть в протоколах лечения коронавируса, - ВОЗ

30 декабря, 2020, 11:27

Поддержка психического здоровья населения должна быть прописана в протоколах лечения COVID-19

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

"Поддержка психического здоровья должна быть интегрирована в национальные протоколы ответа на COVID-19", - заявил он.

По его словам, необходимо создание доступных и инклюзивных служб психического здоровья.

ВОЗ совместно с Национальным центром общественного здоровья разработали учебный пакет для медицинских работников по психическому здоровью во время пандемии COVID-19.