Под Киевом 8 авто попали в ДТП: двое госпитализированных
30 декабря, 2020, 13:36
Под Киевом в селе Вита-Почтовая утром 30 декабря столкнулись 8 автомобилей
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня утром в районе с. Вита-Почтовая произошло столкновение восьми транспортных средств. По предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Из-за аварии на данном участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы.
"Объезд осуществляется по двум правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - добавили в полиции.
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