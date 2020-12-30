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Espreso.tvОбществоПод Киевом 8 авто попали в ДТП: двое госпитализированных

Под Киевом 8 авто попали в ДТП: двое госпитализированных

Под Киевом в селе Вита-Почтовая утром 30 декабря столкнулись 8 автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня утром в районе с. Вита-Почтовая произошло столкновение восьми транспортных средств. По предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Из-за аварии на данном участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы.

"Объезд осуществляется по двум правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - добавили в полиции.

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