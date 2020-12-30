Побью Усика и тогда могу встретиться с Фьюри, - Джошуа рассказал о своих планах на 2021 год
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Джошуа, в 2021 году он проведет несколько боев.
"Это бой, который фанаты хотят видеть. Обещаю вам следующее: я сделаю серьезное предложение Фьюри, и если он серьезно настроен, то он примет ее. Если же нет, то я буду драться с Усиком. Я просто хочу драться с лучшими. Я верю, что побью Усика, и тогда в конце года могу встретиться с Фьюри. В любом случае, в следующем году я проведу несколько таких боев, которые от меня требуют фанаты ", - сказал Джошуа.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать бою британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.
- 23 декабря Джошуа предложил болельщикам решить, с кем ему драться в следующем поединке - украинцем Александром Усиком или соотечественником Тайсоном Фьюри.
- 29 декабря Джошуа заявил, что не хочет отдавать чемпионский пояс WBO ради боя против соотечественника Тайсона Фьюри.
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