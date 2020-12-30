Побью Усика и тогда могу встретиться с Фьюри, - Джошуа рассказал о своих планах на 2021 год

30 декабря, 2020, 18:15

Британский боксер Энтони Джошуа хотел бы провести поединки как против Александра Усика, так и Тайсона Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Джошуа, в 2021 году он проведет несколько боев.

"Это бой, который фанаты хотят видеть. Обещаю вам следующее: я сделаю серьезное предложение Фьюри, и если он серьезно настроен, то он примет ее. Если же нет, то я буду драться с Усиком. Я просто хочу драться с лучшими. Я верю, что побью Усика, и тогда в конце года могу встретиться с Фьюри. В любом случае, в следующем году я проведу несколько таких боев, которые от меня требуют фанаты ", - сказал Джошуа.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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