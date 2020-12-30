План осеннего призыва выполнен на 100%, - Генштаб

30 декабря, 2020, 18:06

Всего в течение октября-декабря призвали 13 тыс. 570 новобранцев в ряды ВСУ и других военных формирований

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Украины в Facebook.

"В течение октября - декабре 2020 году в Украине проведено призыв граждан Украины на срочную военную службу. Плановые показатели призыва выполнены на 100%", - говорится в сообщении.



Всего призвано и отправлено на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований 13 тыс. 570 человек, в том числе для:

Вооруженных Сил Украины - 7 тыс. 500 человек;

Национальной гвардии Украины - 4970 человек;

Государственной пограничной службы Украины - 500 человек;

Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.

Все военнослужащие проходят подготовку в учебных центрах по программе базовой общей подготовки с целью получения ими первичных военных знаний, умений и навыков.

Во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил и проходят военную службу преимущественно в пунктах постоянной дислокации воинских частей для обеспечения их жизнедеятельности, охраны и обороны.

Сроки прохождения срочной военной службы определены в статье 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и составляют:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, - до 18 месяцев;

для лиц, которые на момент призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр - до 12 месяцев.

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