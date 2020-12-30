Одна из стран Африки начала прививаться от COVID-19 российской вакциной

В Гвинее начали распространять российскую вакцину от коронавируса.

По словам министра здравоохранения страны Реми Ламах, на первом этапе кампании вакцинации 55 человек получат по две дозы вакцины в течение трех недель.

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