 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОдна из стран Африки начала прививаться от COVID-19 российской вакциной

Одна из стран Африки начала прививаться от COVID-19 российской вакциной

Гвинея стала первой африканской страной, которая начала делать прививки от коронавируса российской вакциной

Об этом сообщает Bloomberg .

В Гвинее начали распространять российскую вакцину от коронавируса.

По словам министра здравоохранения страны Реми Ламах, на первом этапе кампании вакцинации 55 человек получат по две дозы вакцины в течение трех недель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать