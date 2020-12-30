Одна из стран Африки начала прививаться от COVID-19 российской вакциной
30 декабря, 2020, 20:03
Гвинея стала первой африканской страной, которая начала делать прививки от коронавируса российской вакциной
Об этом сообщает Bloomberg .
В Гвинее начали распространять российскую вакцину от коронавируса.
По словам министра здравоохранения страны Реми Ламах, на первом этапе кампании вакцинации 55 человек получат по две дозы вакцины в течение трех недель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb