Палата общин одобрила торговое соглашение между ЕС и Британией

30 декабря, 2020, 17:37

Палата общин британского парламента поддержала торговое соглашение Великобритании и Евросоюза

Об этом сообщает ВВС.

За решение проголосовал 521 депутат, против - 73.

24 декабря Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.

31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка с ЕС, и Великобритания войдет в группу третьих стран для ЕС. Если бы соглашение не заключили до 31 декабря - то между Великобританией и ЕС начали бы действовать пограничные проверки и взаимное налогообложение. В случае выхода без соглашения Британию ждали бы тяжелые экономические последствия.

На Даунинг-стрит заявили, что этим соглашением они выполнили все обещания, данные на референдуме 2016 и на всеобщих выборах в 2019 году.

"Мы вернули себе контроль над деньгами, границами, законами, торговлей и рыболовными угодьями. Эта сделка - фантастическая новость для семей и компаний всей Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанной на нулевых тарифах и нулевых квотах", - говорится в заявлении британского правительства.

Как сообщалось, главы руководящих органов ЕС в среду утром подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Британией после выхода королевства из состава Евросоюза.

Далее соглашение должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС, прежде чем она будет ратифицировано Евросоюзом.

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