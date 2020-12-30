Отмена статуса украинского языка в ОРДЛО является нарушением прав человека, - Креминь

30 декабря, 2020, 14:07

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что отмена статуса украинского языка на оккупированном Донбассе является нарушением прав человека

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, благодаря чему украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека", - отметил Креминь.

Он прокомментировал, какой должна быть языковая политика после деоккупации Крыма и Донбасса.

"Крым, Донбасс - это Украина, а люди, которые там живут - украинцы. Никак их нельзя отделять. В частности, в языковом вопросе", - отметил Креминь.

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