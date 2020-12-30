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Espreso.tvЭкономикаОтмена льготного тарифа на э/э прибавит "Энергоатому" около 12 млрд грн, - Бабий

Отмена льготного тарифа на э/э прибавит "Энергоатому" около 12 млрд грн, - Бабий

Отмена льготной цены 90 коп. за первые 100 кВт-час для населения позволит "Энергоатому" дополнительно получить около 12 млрд грн

Об этом заявила Ольга Бабий, член Национального комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Отмена этой льготы позволит получить дополнительно для "Энергоатома" примерно 12 млрд грн и улучшить его финансовое состояние. Потому что гарантированный покупатель, приобретающий у "Энергоатома" электроэнергию и продающий ее населению, сейчас также задолжал "Энергоатому" около 7 млрд грн", - сказала Бабий.

По ее словам, сейчас рыночная цена для промышленности в среднем составляет 3,2 грн.

"То есть 1,68 грн для украинского потребителя - это льготная цена, ведь государство защищает потребителя. Эта цена установлена весной 2017 года, и с тех пор она не менялась. С тех пор действовала так называемая дополнительная льгота, которая составляла 90 копеек за 100 киловатт", - напомнила Бабий.

Она объяснила, что льготу отменили, ведь речь шла о двойном субсидировании.

  • Кабинет министров 28 декабря отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

 

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