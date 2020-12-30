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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ООС вблизи Авдеевки

Оккупанты на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ООС вблизи Авдеевки

30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

Однако, одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Авдеевка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вооруженные формирования РФ осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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