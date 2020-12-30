30 декабря, 2020, 19:19

30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

Однако, одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Авдеевка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вооруженные формирования РФ осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb