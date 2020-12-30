Официальный курс: доллар подешевел на 10 копеек за день до Нового года

30 декабря, 2020, 09:35

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 30 декабря 2020 года на отметке 28,26 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 29 декабря курс составлял 28,36 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 30 декабря установлен на уровне 34,63 грн/евро. По состоянию на 28 декабря курс составлял 34,64 грн/евро.

На наличном рынке 30 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,15, продают - по 28,25 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 28,55 грн/$, продажи - в пределах 28,15 - 32 грн/$.

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