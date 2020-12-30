Не умеет бить: Чисора обосновал, почему Усик провалится в супертяжелом весе
30 декабря, 2020, 13:46
Британский тяжеловес Дерек Чисора заявил, что остался разочарованным поединком против Уукраинца Александра Усика
Об этом Чисора заявил в интервью YouTube-канала IFL TV.
По словам британца, несмотря на то, что Усик победил его по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе, он не впечатлил на ринге.
"Усик не умеет бить. Он только и делал, что избегал боя. Я был очень разочарован этим. Я гонялся за ним и навязывал ему бой, но он только убегал от меня. Если честно, то у Усика нет мощи, нет удара. Он хорошо двигается, но его удары меня не впечатлили. Он не пугает в супертяжелом весе", - сказал Чисора.
- Напомним, 31 октября Александр Усик победил Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb