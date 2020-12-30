НБУ утвердил порядок дистанционного надзора за небанковскими финучреждениями

30 декабря, 2020, 15:52

Национальный банк Украины утвердил порядок безвыездных проверок небанковских финансовых учреждений

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк утвердил порядок осуществления дистанционного надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг. Это позволит регулятору эффективно и системно осуществлять безвыездный надзор, получать актуальную информацию о рынке, предотвращать правонарушения и своевременно коммуницировать с участниками рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безвыездный надзор будет осуществляться за небанковскими финансовыми учреждениями, поставщиками финансовых услуг, которые не являются банками, посредниками на рынке финансовых услуг, физическими лицами-поставщиками финансовых услуг, постоянными представительствами в форме филиалов иностранных страховых компаний, а также за небанковскими финансовыми группами.

Во время дистанционного надзора НБУ осуществлять мониторинг деятельности участников рынка. В частности, анализировать отчетность, документы, операции и другую полученную официальную информацию.

В пресс-службе заметили, что безвыездный надзор будет осуществляться на постоянной основе. НБУ будет регулярно оценивать общее финансовое состояние, результаты деятельности и качества корпоративного управления, системы внутреннего аудита и управления рисками, соблюдения обязательных нормативов и других требований. Для обсуждения вопросов, которые могут возникнуть во время дистанционного надзора, с владельцами существенного участия и руководителями участников рынка могут быть проведены встречи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb