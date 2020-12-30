Нафтогаз с 1 января приостановит подключение к тарифному плану «Годовой"

30 декабря, 2020, 11:24

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 января приостановит подключения к тарифному плану «Годовой» для новых клиентов

Об этом говорится в сообщении на сайте газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, ГК "Нафтогаз Украины" с 1 января 2021 года приостанавливает подключение тарифного плана "Годовой" для новых клиентов. Все потребители, которые уже используют тарифный план "Годовой", будут продолжать платить за газ по цене, которая была зафиксирована в момент подключения.

Отмечается, что клиенты, которые подали или успеют подать заявку до конца года на присоединение к тарифному плану «Годовой», могут заказать переход онлайн до 31 января 2021 в личном кабинете.

"ГК" Нафтогаз Украины "постоянно анализирует потребности и предпочтения клиентов для актуализации тарифных предложений. Поскольку половина отопительного сезона уже позади, компания получает значительно меньше заявок на присоединение к тарифному плану "Годовой". Учитывая это, ГК "Нафтогаз Украины" решила приостановить новые подключения на условиях тарифного плана "Годовой", - пояснили в компании.

Напомним, цена на газ по тарифу "Годовой" от Нафтогаза при подключении до 31 декабря составляет 6,45 грн/куб.м. По условиям тарифного плана клиенты компании могут платить за природный газ в течение 12 месяцев по фиксированной ежемесячной цене.

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