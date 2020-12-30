Начисления за "коммуналку" в ноябре выросли более чем в два раза, - Госстат

30 декабря, 2020, 17:43

Начисления за коммунальные услуги населению в ноябре выросли до 22,1 млрд грн, что более чем в два раза больше, чем в октябре

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Как отмечается, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в Ноябрь 2020 В года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн).

По данным статистического ведомства, в ноябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд (52,4% начисленных за этот период сумм).

В свою очередь, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальных услуг на конец ноября 2020 года составила 66,1 млрд грн, что на 10,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (56,1 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставки и распределение природного газа составила 27,8 млрд грн.

За поставки тепловой энергии и горячей воды - 20,7 млрд грн, а за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн.

В свою очередь за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,2 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

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