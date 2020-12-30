На Ивано-Франковщине столкнулись грузовик и "скорая", есть пострадавшие

30 декабря, 2020, 16:43

В Ивано-Франковской области столкнулись грузовик и автомобиль скорой медицинской помощи: пострадали два человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП произошло сегодня, 30 декабря, в 11:30 в пгт Верховина на автодороге регионального значения Р-24 "Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский".

Не разминулись автомобили скорой медицинской помощи "Peugeot Boxer" и грузовой автомобиль ЗИЛ-130.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы два человека, один из которых доставлен в медицинское учреждение.

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