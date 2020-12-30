На Полтавщине школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

30 декабря, 2020, 18:48

В селе Нехвороща Полтавской области попал в ДТП школьный автобус, в котором находились девять детей и четверо взрослых

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30-го декабря около 8:00 в селе Нехвороща, Новосанжарского района.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса "ПАЗ", во время движения потерял сознание и допустил столкновение с деревянной опорой.

В автобусе находилось девять детей, трое взрослых и водитель.

В результате ДТП травмированного водителя госпитализировали в Новосанжарскую районную больницу. Травмированную 15-летнюю девочку доставили в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

Фото: pl.npu.gov.ua

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