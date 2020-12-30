На Полтавщине школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 30-го декабря около 8:00 в селе Нехвороща, Новосанжарского района.
По предварительной информации, водитель школьного автобуса "ПАЗ", во время движения потерял сознание и допустил столкновение с деревянной опорой.
В автобусе находилось девять детей, трое взрослых и водитель.
В результате ДТП травмированного водителя госпитализировали в Новосанжарскую районную больницу. Травмированную 15-летнюю девочку доставили в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.
Фото: pl.npu.gov.ua
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