На Донбассе погиб украинский военный Ефременюк

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются", - говорится в сообщении.

Военнослужащий проживал в Виннице. Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра.

Дата и место захоронения уточняется.

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