На Донбассе погиб украинский военный Ефременюк
30 декабря, 2020, 15:22
29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
"Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются", - говорится в сообщении.
Военнослужащий проживал в Виннице. Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра.
Дата и место захоронения уточняется.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb