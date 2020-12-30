Миссия ОБСЕ обнаружила в ОРДЛО российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель"

30 декабря, 2020, 08:58

СММ ОБСЕ зафиксировала у оккупированной Михайловки, на границе с РФ, современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель"

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

27 декабря ориентировочно в 2 км от н. п. Михайловка и примерно в 2,5 км от границы с Российской Федерацией беспилотник миссии обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (вероятно Р-330Ж "Житель")

С начала перемирия миссия зафиксировала 4960 нарушений режима прекращения огня (в частности 2080 взрывов, 589 неопределенных боеприпасов в полете, 61 вспышка дульного пламени, 43 осветительные ракеты, а также не менее 2187 очередей и выстрелов).