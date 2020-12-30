Минобороны и КБ "Луч" договорились о поставках ракетных комплексов "Нептун" для ВСУ

30 декабря, 2020, 12:51

Киевское конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставках в ВСУ в 2021 году ракетных комплексов "Нептун"

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Согласно контракту в армию поступят пусковые установки, транспортные и заряжающие машины, а также командный пункт, где сосредоточивается информация для работы комплекса.

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"Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км.

Министерство обороны приняло решение о закупке комплекса "Нептун" и другого ракетного оборудования до конца 2020 года.