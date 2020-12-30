Микитась не явился на избрание себе меры пресечения

30 декабря, 2020, 16:13

30 декабря экс-нардеп и фигурант дела Татарова, свидетельствующий против заместителя главы ОП, не явился на слушания суда об избрании ему меры пресечения по подозрению в похищении человека и вымогательстве денег

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения Максиму Микитасю перенесено в связи с его уклонением от получения повестки", - заявили в полиции.

В ведомстве отметили, что экс-нардеп и его адвокат не отвечают на телефонные звонки. По словам жены подозреваемого, Микитася нет дома, однако по данным о местонахождении электронного браслета, который был применен к фигуранту на срок домашнего ареста, его координаты соответствуют месту жительства подозреваемого.

"Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. Кроме того, во время обысков и при объявлении подозрения интересы фигуранта представляли двое защитников: во время общения один из них сообщил, что больше не представляет его интересы, другой - на телефонные звонки не отвечает ", - добавили в полиции. Читайте также: Микитась сообщили о подозрении в заказе похищения человека

Полицейские 30 декабря прибыли к месту жительства фигуранта, однако, по словам жены, подозреваемого дома нет. Проверить эту информацию правоохранители не имеют возможности, ведь оснований для принудительной проверки помещения у них нет.

"Однако, согласно официальным данным о местонахождении электронного браслета, который был применен к фигуранта на срок домашнего ареста, его координаты соответствуют месту жительства подозреваемого, что свидетельствует о его уклонения от получения повестки суда для прибытия на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения". - добавили в Нацполиции.

В полиции отметили, что судебное заседание по избранию Микитасю пресечения следственным судьей перенесено на 17:30. Оно состоится в Шевченковском суде города Киева по адресу: улица Дегтяревская, 31-А.

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