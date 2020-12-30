МИД: Компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ должны определяться на переговорах

30 декабря, 2020, 15:56

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины должен определяться на переговорах

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

Николенко отметил, что размер компенсации должен быть определен путем переговоров сторон.

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"Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. При определении размера компенсации также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", - сказал он.

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По его словам, Украина ожидает от Ирана проект технического отчета о том, как был сбит пассажирский самолет. А взаимодействие не продвигается дальше заявлений, который Тегеран делает в СМИ.

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"Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбе невинных людей. Украина вместе с другими пострадавшими странами продолжит прилагать максимальные усилия для установления справедливости в этом деле и привлечения виновных к ответственности ", - отметил Николенко.

Напомним, Иран планирует выплатить по $ 150 тыс. семьям погибших в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины.

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