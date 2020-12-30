Москва расширила список британских чиновников, которым запрещен въезд в РФ

30 декабря, 2020, 13:37

Россия расширила список британских чиновников, которым запрещен въезд в страну, в ответ на британские санкции, введенные в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального

Об этом заявили в МИДе РФ.

В Министерство иностранных дел России вызван посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт. Ей вручили ноту, в которой говорится, что в ответ на введение в октябре "неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Навальным" Россия приняла решение о расширении списка британцев, которым закрыт въезд.

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности", - сообщили в МИД РФ, не уточнив имена.

В ноябре Россия уже закрыла въезд 25 гражданам Великобритании по той же причине.

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Великобритания 6 июля объявила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Их ввели в рамках так называемой "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием средств, которая была одобрена Палатой общин британского парламента в мае 2018 года.

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