Мощные взрывы в аэропорту Йемена: не менее 12 погибших, десятки раненых

30 декабря, 2020, 15:44

В результате нескольких мощных взрывов в йеменском аэропорту в городе Аден погибли по меньшей мере 12 человек

Об этом сообщает Independent.

По словам собеседников, среди раненых есть заместители министров.

Сами же мощные взрывы произошли в аэропорту Адена в среду после того, как на аэродром приземлился самолет с новым правительством, только что вернувшийся из Саудовской Аравии.

Отмечается, что после взрывов последовали несколько выстрелов и еще несколько небольших взрывов.

По данным источников, члены правительства во главе с премьером Маеном Абдулмаликом были сразу увезены в президентский дворец, который расположен в городе Аден.

В то же время, по сообщению телеканала Al Hadath , количество погибших составляет не менее 27 человек.

В воскресенье, 27 декабря, новый состав правительства Йемена принял присягу в резиденции действующего президента страны, расположенной в Саудовской Аравии.

На территории Йемена с 2014 года продолжается гражданская война. Все северные регионы и столица страны находятся под контролем повстанцы-хусит. Активное участие в конфликте на стороне правительства берет Саудовская Аравия, в то время, как повстанцев поддерживает Иран.

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