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Espreso.tvОбществоМеру пресечения Микитасю будут выбирать под Новый год

Меру пресечения Микитасю будут выбирать под Новый год

Меру пресечения экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю будут выбирать 31 декабря

Об этом сообщает "Сегодня".

Заседание 30 декабря продолжалось более 8 часов. В результате адвокаты заявили об отводе судьи. Заседание будет продолжено 31 декабря в 9 утра.

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  • 30 декабря экс-нардеп и фигурант дела Татарова, свидетельствующий против заместителя главы ОП, не явился на слушания суда об избрании ему меры пресечения по подозрению в похищении человека и вымогательстве денег.

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