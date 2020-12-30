Меру пресечения Микитасю будут выбирать под Новый год
30 декабря, 2020, 21:52
Меру пресечения экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю будут выбирать 31 декабря
Об этом сообщает "Сегодня".
Заседание 30 декабря продолжалось более 8 часов. В результате адвокаты заявили об отводе судьи. Заседание будет продолжено 31 декабря в 9 утра.
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- 30 декабря экс-нардеп и фигурант дела Татарова, свидетельствующий против заместителя главы ОП, не явился на слушания суда об избрании ему меры пресечения по подозрению в похищении человека и вымогательстве денег.
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