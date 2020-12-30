Марченко назвал сумму, которую Украина может получить от МВФ в случае успешного завершения миссии
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью ТСН.
"Первый транш на $2,1 млрд мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по $700 млн в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о $700 млн, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - сказал Марченко.
По его словам, хотя Украина нуждается в средствах МВФ, не менее важно доверие к государству как к партнеру.
"Нам важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения. Поэтому в процессе переговоров делаем шаги, которые приближают нас к траншу", - отметил министр.
Он также добавил, что Украина выполнила все маркеры сотрудничества с МВФ, которые касались правительственных мероприятий. В частности, речь идет о рыночном тарифообразовании, трансформации налоговой и таможенной служб, урегулировании проблемных кредитов государственных банков и тому подобном.
В то же время Марченко отметил, что среди таких маркеров есть и меры по антикоррупции, реформе судебной системы, которые остаются актуальными, но не зависят только от Минфина. Он отметил, что в МВФ больше акцентируют вимание нареализации именно этих мероприятий.
- Напомним, 21 декабря Международный валютный фонд начал онлайн-миссию по пересмотру программы сотрудничества с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb