Малюська в костюме Деда Мороза подвел итоги 2020 года

Об этом он написал в Facebook.

В достигнутом 2020 года, малюська назвал появление платных камер в СИЗО, что помогло убрать коррупцию за распределение лучших камер и принесло в бюджет деньги на ремонт помещений СИЗО. Также было ликвидировано 12 тюрем Украины с худшими условиями содержания.

В следующем году министр юстиции планирует провести приватизацию "как минимум четырех тюрем", построить новые СИЗО и внедрить Единый реестр осужденных лиц, взятых под стражу.