Малюська в костюме Деда Мороза подвел итоги 2020 года
Об этом он написал в Facebook.
В достигнутом 2020 года, малюська назвал появление платных камер в СИЗО, что помогло убрать коррупцию за распределение лучших камер и принесло в бюджет деньги на ремонт помещений СИЗО. Также было ликвидировано 12 тюрем Украины с худшими условиями содержания.
В следующем году министр юстиции планирует провести приватизацию "как минимум четырех тюрем", построить новые СИЗО и внедрить Единый реестр осужденных лиц, взятых под стражу.
"Среди неудач - не удалось провести через парламент системные изменения в законодательство об исполнении судебных решений. Ключевой преградой стало желание частных исполнителей радикально и быстро увеличить свои полномочия и минимизировать влияние государства на себя. Наше видение несколько иное, между ситуацией "плача откат, делаю что хочу" к ситуации "никто мне не контроллер, кроме меня самого" должен быть определенный промежуток времени, когда действует система "демонстрирую свое законопослушное поведение и нарабатываю авторитет для постепенного увеличения полномочий". И этот средний этап обойти не удастся", - написал Малюська .
Он отметил, что кроме отраслевых реформ (разделы ЕСПЧ и Тюремная реформа), работали и над кросс-секторальными инициативами - разработали и направили в ОПУ проект новой Национальной стратегии в области прав человека и начали работу над соответствующим планом действий, а также разработали законопроекты о гарантиях прав потерпевших в результате насильственных преступлений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb